Senior napomenul na ulici skupinu náctiletých, zbili jeho i dalšího chodce

Napadení dvou lidí skupinou teenagerů vyšetřují od minulého týdne policisté z Němčic nad Hanou. Útočníci se nejprve pustili do seniora, který jim vytkl jejich chování na veřejnosti, a poté i do muže, který se ho pokusil bránit. V městečku jsou teď kvůli dohledu na pořádek a zklidnění atmosféry posíleny policejní hlídky. zdroj: Prima? (nevím jak se to uvádí)

video: CNN Prima News