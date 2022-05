VIDEO: Stačilo jen slušně odejít, to ale opilcům nedošlo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stačilo jen slušně odejít, to ale opilcům nedošlo

V Pacovské ulici na Praze 4 se skupinka lidí posilnila alkoholem víc než by asi měla a jejich následné rušení veřejného pořádku vedlo až k tomu, že na ně lidé zavolali strážníky městské policie. Hlídka se rozhodla situaci řešit domluvou a vyzvala osoby, aby opustily prostor. Jeden z oslovených však na výzvy reflektoval verbálním napadáním a narušováním bezpečného prostoru zasahujících strážníků. Třiatřicetiletý muž svoje jednání i přes opakované výzvy stupňoval až do bodu, kdy k verbálním urážkám připojil snahu vyrazit dokumentujícímu strážníkovi jeho zařízení z ruky. To byla chvíle, kdy se z řešení domluvou stal zákrok zakončený donucovacími prostředky. Následný test na přítomnost alkoholu v krvi odhalil hodnoty přesahující dvě promile, a tak bylo rozhodnuto o převozu na protialkoholní záchytnou stanici.

video: MP Praha