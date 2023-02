VIDEO: Strážníci pacifikovali agresivní opilce, stará paní jim za to nadávala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hlídka strážníků byla vyslána do Obchodního centra Krakov v Praze, kde měli dva muži vulgárně urážet obsluhu jednoho z obchodů. Před jejím příjezdem je ostraha objektu ale z obchodu vyvedla. Hlídku posléze oslovila ještě jiná prodavačka, která jim ukázala poničené zařízení dalšího obchodu. zhledem k tomu, že došlo k poškození vybavení obchodu a nebylo na místě možné ihned vyčíslit škodu, strážníci přivolali na místo státní policii. Během čekání na její příjezd začali muži situaci zcela zbytečně hrotit. Jeden se pokusil o útěk, druhý napadl jednoho člena hlídky. Prchající byl okamžitě zpacifikován. Napadenému strážníkovi s agresorem pomohl kolemjdoucí policista v civilu. U obou mužů ve věku 36 a 38 let byla provedena dechová zkouška s pozitivními hodnotami 1,05 a 2,47 promile. Případ si k dalšímu opatření převzali kolegové ze státní policie. Šestatřicetiletý muž s téměř 2,5 promile byl následně převezen na záchytku. Škoda na majetku byla vyčíslena na 7,5 tisíce korun. Postarší žena, která vůbec netušila, co zákroku předcházelo, se obou opilých agresivních mužů zastávala, strážníky kritizovala a vulgárně jim nadávala.

video: MP Praha