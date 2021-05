VIDEO: Řidič v SUV vybrzdil na dálnici D1 dodávku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Exemplární případ vybržďování natočil čtenář iDNES.cz na dálnici D1. Extrémně nebezpečný manévr, kterým se chtěl pomstít pomalejšímu řidiči, předvedl šofér Porsche Cayenne. Stalo se to na D1 na 141. kilometru kolem sjezdu na Žďár nad Sázavou. „Celé to začalo, když jsem předjížděl kamion a z dálky na mě už blikalo auto. Po předjetí kamionu jsem se zařadil do pravého pruhu a přede mnou v dálce začala předjíždět dodávka kamion,“ popsal čtenář iDNES.cz, který situaci zdokumentoval.

video: čtenář iDNES.cz