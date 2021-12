VIDEO: V kradeném autě dostal zfetovaný řidič smyk a zničil 4 auta Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V kradeném autě dostal zfetovaný řidič smyk a zničil 4 auta

Nejprve se zloděj v Praze 1 vloupal do vozidla, ze kterého mimo jiné ukradl i klíčky od jiného vozidla. Po chvíli vozidlo za 1,5 milionu korun našel a rychle s ním ujel. Kriminalisté se okamžitě dali do práce a začali po neznámém muži intenzivně pátrat. Zajistili několik kamerových záznamů a mravenčí prací dohledávali, kudy se zloděj s kradeným vozem vydal. V okamžiku, kdy se jim podařilo ze zjištěných informací poskládat přibližnou polohu vozidla, vydali se do terénu po něm aktivně pátrat. Krátce před třetí hodinou ranní si v ulici Újezd povšimli projíždějícího vozidla, které přesně odpovídalo popisu kradeného. Jediné co trochu nesedělo, byla registrační značka. Lustrací zjistili, že registrační značky, které byly na projíždějícím vozidle osazeny, jsou v systémech PČR vedeny jako kradené. Tím se jim potvrdilo, že se s největší pravděpodobností jedná o hledané vozidlo a z tohoto důvodu se ho rozhodli za pomoci služebního vozidla velitele policie v barevném provedení zastavit. Řidič však výzev k zastavení nedbal a ihned začal před policisty ujíždět ulicí Milady Horákové. Řítil se ulicí vysokou rychlostí a v levotočivé zatáčce na kluzké vozovce nezvládl řízení a havaroval do čtyř zaparkovaných aut. Navíc byl zfetovaný. Hrozí mu až 8 let vězení.

video: Policie ČR