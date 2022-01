VIDEO: V Satalicích se dívka zřítila z mostu na koleje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve čtvrtek jen pár minut po třinácté hodině se v pražských Satalicích zřítila z mostu na železniční trať teprve 14 letá dívka. Při padu do kolejiště utrpěla pohmoždění zad. Záchranáři ji následně převezli do motolské nemocnice. Co nehodě předcházelo kriminalisté zjišťují. Jednou z vyšetřovacích verzí je i to, že se školačka pokusila o sebevraždu.

