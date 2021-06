VIDEO: Vraždu kvůli tisícovce a 110 eurům projednává soud v Plzni Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vraždu kvůli tisícovce a 110 eurům projednává soud v Plzni

Plzeňský soud dnes začal projednávat případ vraždy na Karlovarsku. Obžalovaný dvacetiletý Karel P. odmítá, že by se smrtí muže měl cokoli společného. V případě prokázání viny mu hrozí od 15 do 20 let vězení, případně i výjimečný trest.

video: iDNES.tv