Socha Wintona má poškozené brýle, policie hledá dvojici s dítětem

Policisté hledají muže a ženu v souvislosti s případem poškození brýlí na sousoší sira Wintona umístěném na Hlavním nádraží v Praze. Celou událost oznámil pracovník ochranky v pátek 30. prosince, který si na večerní pravidelné obchůzce všiml, že socha má poškozené brýle. Ty byly zlomeny nad nosem a visely za levé ucho. Policisté zajistili záznam z bezpečnostní kamery, na kterém je vidět dvojice osob s dítkem, jak v ten samý den odpoledne přistupuje k soše sira Nicholase. Následně muž vezme malého do náručí a vysadí jej na sochu. Dítě poté přiloží ruku na hlavu sochy. Bohužel další vývoj situace není dobře vidět. Policisté by tuto dvojici rádi vyslechli, neboť by svým svědectvím mohla přispět k řádnému objasnění případu. Touto cestou se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci, pokud muže a ženu znáte, kontaktujte linku 158. Výzva platí i pro samotné aktéry popisované události, případně, nechť se telefonicky spojí přímo s policisty místního oddělení Wilsonovo nádraží na čísle 974 852 740, kteří mají tento případ na starosti.

video: Policie ČR