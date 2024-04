VIDEO: Nejprve propadla plastikám, dnes chce být přirozená Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Modelka Serena Smithová se ráda nazývala královnou plastik a ještě do nedávna tvrdila, jak moc je s plastikami spokojená. V plánu měla údajně i další vylepšování vzhledu, aby co nejvíc připomínala panenku Barbie. Nyní se jí však zalíbil přirozený vzhled a chce se měnit do své původní podoby.

video: Instagram/@theserenasmith