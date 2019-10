VIDEO: Velkolepá show s múzami všech tvarů a křivek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Velkolepá show s múzami všech tvarů a křivek

V Paříži proběhl týden módy během kterého se tradičně konalo mnoho přehlídek světových značek. A bylo to velké! Velmi povedenou show měla francouzská značka spodního prádla Etam, která je na trhu již přes 100 let. Nechyběli tamní pěvecké hvězdy, světelná show a after party. Sedmdesátka krásných modelek všech tvarů a křivek se předvedla před čtyřmi tisíci hostů.

