Žena se cítí nejlépe jako mořská panna, uzpůsobuje tomu celý život

Dvaatřicetiletá hudebnice a influencerka Cassia Sia Shells se zamilovala do vzhledu mořské panny. Nasazuje si ocas a u ní doma to vypadá jako pod mořskou hladinou. Být v „kůži“ mořské panny ji zkrátka uklidňuje a je to pro ni prý nejpřirozenější. Volný čas tráví v moři, bazénu nebo na pláži.

video: Instagram/@siashells