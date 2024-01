VIDEO: Historik: O Nohavicu se StB zajímala, protože byl oblíbenější než Michal David Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Historik: O Nohavicu se StB zajímala, protože byl oblíbenější než Michal David

Začalo to tím, že na jedné schůzce předal písničkář Jaromír Nohavica historikovi Přemyslu Houdovi kufr s dokumenty osobní povahy. Žádný požadavek, žádné zadání. „Psal jsem tehdy knížku o folku v 80. letech a on mi ten černý kufr dal, abych si s ním dělal, co chci,“ popsal historik v Rozstřelu počátek knihy o legendárním písničkáři, která nedávno vyšla.

video: iDNES.tv