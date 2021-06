VIDEO: Mandlíková: Útoč a hraj čtyřhru, radila jsem Novotné. Ta to předala Krejčíkové Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tenistky by měly hrát více čtyřhru. Pomáhá jim to při útoku, zlepšují se, hrají více zápasů a funguje to. V Rozstřelu to řekla tenisová legenda, vítězka čtyř grandslamů a bývalá tenisová trojka Hana Mandlíková. I díky čtyřhře podle ní uspěla Barbora Krejčíková v Paříži. Podobné rady prý dávala Mandlíková i své bývalé svěřenkyni Janě Novotné.

video: iDNES.tv