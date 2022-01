VIDEO: Bartoš: Pro Kalouska ve VZP jsem ruku nezvedl, manželství pro všechny se nevzdáme Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do konce roku 2023 u sebe Češi nebudou muset nosit žádný doklad, vše budou moci mít ve svém chytrém telefonu. V Rozstřelu to řekl vicepremiér pro digitalizace a předseda Pirátů Ivan Bartoš. V rozhovoru představil mimo jiné své plány na podporu dostupného bydlení; slíbil, že Sněmovně znovu předloží zákon o manželství pro všechny a prohlásil, že nezvedl ruku pro jmenování Miroslava Kalouska do správní rady VZP. „Hlasoval jsem proti. Kvůli lidem jako on jsem do politiky vstupoval.“

video: iDNES.tv