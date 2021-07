VIDEO: Expert zpochybňuje elektromobily. Na jejich provoz bude třeba několika Dukovan Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Plán Evropské komise „Fit for fifty five“, který by měl vést k rychlejší klimatické neutralitě EU, je omylem. Myslí si to profesor Jan Macek z Centra vozidel udržitelné mobility ČVUT. Komise chce od roku 2035 zakázat prodej a výrobu aut s benzinovým či naftovým pohonem.

video: iDNES.tv