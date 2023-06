VIDEO: Otázky Václava Moravce ani Reportéry rušit nebudu, říká nový šéf ČT Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Otázky Václava Moravce ani Reportéry rušit nebudu, říká nový šéf ČT

V říjnu se vedení České televize ujme současný ředitel jejího brněnského studia Jan Souček. Poplatek za televizi by si představoval přes 240 korun, ale to je neprůchodné, řekl v úterý v Rozstřelu. Rovněž zmínil, kde by hledal úspory, kdyby se financování veřejnoprávní televize nezlepšilo i jaký je jeho vztah k lobbistovi Markovi Dalíkovi.

video: iDNES.tv