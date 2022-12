VIDEO: Češi by si mohli legálně koupit marihuanu od roku 2024, říká Michailidu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Češi by si mohli legálně koupit marihuanu od roku 2024, říká Michailidu

Návrh na částečnou legalizaci konopí už připravuje pracovní skupina vlády. Dospělí Češi by si tak mohli již v roce 2024 koupit marihuanu beztrestně ve specializovaných obchodech. Registrovat by se pro nákup museli do státního systému, který by zajišťoval, že si konopí budou kupovat lidé nad 18 let a jen v povoleném množství měsíčně, takže se nedostane na černý trh.

video: iDNES.tv