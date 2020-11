VIDEO: Virolog varuje: Předvánoční nákupy nás mohou vrátit zpátky do kritické situace Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Virolog varuje: Předvánoční nákupy nás mohou vrátit zpátky do kritické situace

Česko zdaleka nevyhrálo a nemoc covid-19 se může vinou uspěchaného rozvolňování vrátit o několik týdnů zpátky do krizové situace. V Rozstřelu po Skypu v rozhovoru s moderátorem Vladimírem Vokálem to řekl ředitel Biologického centra Akademie věd Libor Grubhoffer. Podle respektovaného virologa může být nebezpečný i návrat žáků do škol. Děti totiž rozhodně nejsou vůči onemocnění imunní.

video: iDNES.tv