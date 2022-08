VIDEO: Šéf Tykačova impéria: Nabídli jsme státu levnější energii, vláda neměla zájem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Invaze Ruska na Ukrajinu v plné nahotě ukázala, jak křehká je energetická bezpečnost Evropy. V Rozstřelu to řekl Luboš Pavlas, generální ředitel Sev.en Energy, druhé největší energetické firmy v ČR. Podle něj by stát měl během současné krize upustit od „zelené ideologie“ a po vzoru Německa racionálně rozhodnout o prodloužení životnosti uhelných elektráren.

video: iDNES.tv