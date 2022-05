VIDEO: Analytik: Panika Putinovy armády. Ukrajina útočí u Charkova, může jít až do Ruska Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ukrajina zaznamenává v posledních dnech řadu vojenských úspěchů. Zejména u Charkova se ruský postup zastavil a Ukrajinci přecházejí do protiofenzivy. V Rozstřelu to řekl publicista a vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Visingr. Podle něj je stále pravděpodobnější, že by Ukrajina mohla ve válce s Ruskem uspět.

video: iDNES.tv