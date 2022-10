VIDEO: Zastropované ceny mohou teplo i zlevnit, říká šéf Teplárenského sdružení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zastropované ceny mohou teplo i zlevnit, říká šéf Teplárenského sdružení

Rostoucí ceny energií dopadly v posledních týdnech i na české teplárny. Na dodávky tepla z nich jsou odkázány miliony lidí. Do konce roku ceny tepla na některých místech Česka ještě vzrostou, ovšem od nového roku by mohly některé teplárny i zlevňovat. Podle ředitele Teplárenského sdružení by se ovšem měla snížit také cena uhlí. „Vláda by měla snížit cenu černého i hnědého uhlí,“ řekl v pořadu Rozstřel Martin Hájek.

video: iDNES.tv