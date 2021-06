VIDEO: Do zelených zemí půjdou i Bulharsko a Itálie, řekl náměstek ministra zahraničí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do zelených zemí půjdou i Bulharsko a Itálie, řekl náměstek ministra zahraničí

Od úterý by mělo Bulharsko, Itálie a zbytek sousedních zemí Česka spadnout do zelené skupiny. Lidé tak nebudou k cestování do těchto míst nic potřebovat, řekl v pondělním Rozstřelu náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Velká Británie zůstává v červené zóně. Při návratu ze Španělska a Nizozemska potřebují lidé nadále test.

video: iDNES.tv