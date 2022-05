VIDEO: Analytik: Francii s Německem ovládá byznys. Ukrajinu obětují jako nás v Mnichově Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Analytik: Francii s Německem ovládá byznys. Ukrajinu obětují jako nás v Mnichově

Evropské velmoci, konkrétně Německo, Francie a Itálie, předvádějí během konfliktu na Ukrajině chování, za které by se měly stydět. V Rozstřelu to řekl bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. Podle něj se bojí dodat Kyjevu zbraně strategického charakteru, které by mohly rozhodnout válku. A důvod? Chtějí prý pokračovat ve výhodném byznysu s Putinovým režimem.

video: iDNES.tv