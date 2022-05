VIDEO: Hromada firem inflaci zneužívá a zdražuje víc, říká ekonom Křeček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hromada firem inflaci zneužívá a zdražuje víc, říká ekonom Křeček

S inflací se v České republice utrhla lavina. Podle ekonoma Štěpána Křečka jde o souběh hned několika příčin. Patří mezi ně hlavně populismus, pandemie a Putin. Křeček zároveň v pořadu Rozstřel pro iDNES.cz uvedl, že zdražování bude Česko trápit dlouhodobě. „O prázdninách čeká inflaci kolem osmnácti procent a ani příští rok to nebude lepší,“ dodává. Situaci navíc podle něj do velké míry zneužívají i některé firmy, a to třeba v IT sektoru.

video: iDNES.tv