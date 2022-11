VIDEO: Vláda dělá, co může, ale není to dost, míní prezidentský kandidát Fischer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda dělá, co může, ale není to dost, míní prezidentský kandidát Fischer

Vláda Petra Fialy dělá v nynější energetické krizi podle prezidentského kandidáta Pavla Fischera co může, přesto to není dost a měla by dělat ještě víc. Druhým hostem série předvolebních Rozstřelů byl senátor Pavel Fischer, který kandiduje na Hrad již podruhé. Jako hlava státu by uměl lidem naslouchat, což poslední prezidenti podle něj neuměli.

video: iDNES.tv