VIDEO: Analytička: Maďarsko kráčí od demokracie k autoritářství, ocitá se v izolaci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Analytička: Maďarsko kráčí od demokracie k autoritářství, ocitá se v izolaci

Maďarský premiér Viktor Orbán se dostává v rámci Evropské unie do izolace. Mohou za to jeho neutrální postoje k rusko-ukrajinskému konfliktu, omezování svobody médií v Maďarsku i korupční prostředí, které významným způsobem propojilo místní provládní oligarchii se státními institucemi. V Rozstřelu to řekla Pavlína Janebová z Asociace pro mezinárodní otázky.

video: iDNES.tv