VIDEO: Hasili jsme nejdřív doma, pak už Řekové naši pomoc odmítli, říká náměstek hasičů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hasili jsme nejdřív doma, pak už Řekové naši pomoc odmítli, říká náměstek hasičů

Čeští hasiči nemohli v první fázi požárů na Rhodosu nabídnout Řecku pomoc. Zasahovali totiž u několika lesních požárů doma, později už ostrov pomoc neakceptoval. V Rozstřelu to uvedl náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Petr Ošlejšek. Podle něj je třeba počítat s tím, že lesních požárů bude kvůli počasí přibývat i v Česku. Na Rhodos by on sám rodinu na dovolenou nyní neposlal.

video: iDNES.tv