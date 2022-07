VIDEO: Expert: Do ČR se plyn z LNG terminálu přepraví těžko. Dostaneme, co bude k mání Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda před několika dny zveřejnila informaci o tom, že zajistila v Nizozemsku terminál terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG). Ten by měl v případě pozastavení dodávek z Ruska pokrýt zimní spotřebu ČR na více než dva měsíce. Jak by se měl celý projekt realizovat? Jak se plyn vlastně zkapalňuje? A dostanou se nakonec nasmlouvané dodávky přes složité potrubní cesty v EU do Česka? V Rozstřelu o tom hovořil Tomáš Hlinčík z Fakulty technologie ochrany prostředí (FTOP) VŠCHT v Praze.

video: iDNES.tv