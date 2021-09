VIDEO: Zlatá Merkelová. I přes výhrady na ni budou Češi vzpomínat, říká velvyslanec Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zlatá Merkelová. I přes výhrady na ni budou Češi vzpomínat, říká velvyslanec

Složitá rovnice s mnoha neznámými a nejistým výsledkem. Tak by se daly charakterizovat nedělní německé volby, z nichž by měla vzejít nová vláda. Hostem Rozstřelu po Skypu byl Tomáš Kafka, český velvyslanec v Německu, který hovořil o éře kancléřky Angely Merkelové i o tom, kdo by ji mohl v úřadě po volbách vystřídat.

