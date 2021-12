VIDEO: Část policistů tvrdí, že vakcína není dlouhodobě vyzkoušená, říká šéf odborů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Část policistů tvrdí, že vakcína není dlouhodobě vyzkoušená, říká šéf odborů

Policejní prezident nedávno vyvolal ohlas varováním, že při prosazení povinného očkování pro příslušníky policie by ze sboru odešlo až 10 tisíc lidí. „Častým argumentem je to, že na to ještě nepřišel čas a vakcína není dlouhodobě vyzkoušená,“ odpověděl v Rozstřelu předseda Nezávislého odborového svazu policie Tomáš Machovič.

video: iDNES.tv