VIDEO: Ukrajinci nikomu práci brát nebudou, říká šéf České spořitelny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ukrajinci nikomu práci brát nebudou, říká šéf České spořitelny

Tuzemské banky už ukrajinským uprchlíkům otevřely přes sto tisíc účtů, řekl v Rozstřelu generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon. Mezi žadateli o účty převažují ženy. „Jsou to lidé v produktivním věku, středoškolsky i velmi často vysokoškolsky vzdělané ženy. To složení je pestré, ale rozhodně jsou to lidi, kteří neprchají z ekonomických důvodů,“ řekl.

video: iDNES.tv