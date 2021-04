VIDEO: Bartuška: Rusové nás už nemohou vydírat, energeticky jsme mnohem nezávislejší Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bartuška: Rusové nás už nemohou vydírat, energeticky jsme mnohem nezávislejší

Odvetné kroky Ruska v souvislosti s diplomatickými dozvuky teroristického útoku ve Vrběticích by neměly ohrozit dodávky surovin, včetně zemního plynu nebo jaderného paliva z Ruské federace do ČR. V Rozstřelu po Zoomu to řekl zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Podle něj by to pro Rusy znamenalo vysoké ztráty.

video: iDNES.tv