Válek měl vše zrušit hned, roušky mají být jen dobrovolné, míní Hostomský

Omikron je nejúspěšnější variantou covidu, značí to konec pandemie. V Rozstřelu to v pondělí řekl ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeněk Hostomský. Podle něho měla vláda rozvolnit proticovidová opatření už při svém nástupu k moci. Očkování i nošení roušek by biochemik ponechal na bázi dobrovolnosti.

