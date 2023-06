VIDEO: Výkonnou ekonomiku můžeme mít i bez eura, říká šéf Hospodářské komory Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Výkonnou ekonomiku můžeme mít i bez eura, říká šéf Hospodářské komory

Česká ekonomika v současné době není v dobré kondici. Schází vize do budoucna, na kterou by se politici měli zaměřit, myslí si Zdeněk Zajíček, který se před pár týdny stal novým šéfem Hospodářské komory. Ten v Rozstřelu portálu iDNES.cz také uvedl, že potenciál z devadesátých let už česká ekonomika vyčerpala a nyní by se mělo přijít s novým transformačním scénářem.

video: iDNES.tv