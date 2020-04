VIDEO: Zvažme důsledky tvrdých opatření. Nesmí to znamenat krach země, varuje rektor UK Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zvažme důsledky tvrdých opatření. Nesmí to znamenat krach země, varuje rektor UK

„V tuhle chvíli můžeme testovat až 1 500 pacientů denně, ale kapacity budou ještě vyšší,“ říká rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Zároveň dodává, že se jeho škola zapojí do rozsáhlého výzkumu v Praze. „Budeme testovat skutečnou promořenost populace v hlavním městě,“ dodává rektor s tím, že stát by měl postupně zmírňovat tvrdá opatření. Zima varuje, že by restrikce mohly vést ke krachu České republiky.

video: iDNES.cz