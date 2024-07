VIDEO: Vynechávám večírky a chodím do kina, ale letos se to zatím nedaří, říká Janžurová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vynechávám večírky a chodím do kina, ale letos se to zatím nedaří, říká Janžurová

Do Karlových Varů letos herečka Iva Janžurová společně s dcerou a režisérkou Theodorou Remundovou přivezla dokumentární portrét Janžurka, který do kin vstoupí v září. I kvůli jeho prezentaci však ještě letos nestihla vidět žádný film. „Já skutečně každý festival v posledních letech vynechávám večírky a chodím do biografu. A letos jsem ještě neviděla ani jen, tedy kromě skvělého filmu Janžurka,“ vtipkuje v rozhovoru s Monikou Zavřelovou.

video: iDNES.tv