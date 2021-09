VIDEO: Bulvár? Brzy se provalí jeden velký alkoholismus, míní Pavel Novotný Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bulvár? Brzy se provalí jeden velký alkoholismus, míní Pavel Novotný

Figuruje na pozici starosti MČ Praha Řeporyje, ale přesto rád zavítá jako host do televizních talk show. Co dokáže Pavla Novotného v médiích ještě překvapit? Co mu probíhá hlavou, když se řekne Rusko? Sleduje stále český bulvár a jaké kauzy jsou podle něho ty nej? Komu z českých celebrit by Pavel nafackoval?

video: rena, iDNES.tv