Andělé jsou rozdáni. Úspěch slavili David Koller, Anna K nebo rapper Calin. S jakými pocity se svěřili vítěžové na kameru se soškami v rukou? Co říkají ocenění v kategorii videoklip roku? Co říká na čísla poslechovosti rapper Calin? Jak reflektuje konstantní úspěch jeho kolega Stein27? To vše a mnohem více ve videoreportáži.

video: rena, iDNES.tv