VIDEO: Gérard Philipe se stal dívčím idolem. Obdivoval Castra a byl aktivním komunistou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Gérard Philipe se stal dívčím idolem. Obdivoval Castra a byl aktivním komunistou

Francouzský herec Gérard Philipe, narozený před před rovným stoletím, 4. prosince 1922, se stal největším poválečným idolem, jehož slávu nezrušila ani smrt. Planoucí pohled jeho Cida, Juliena Sorela či Fanfána Tulipána vléval ženám krev do tváří. Žil a pracoval v závratném tempu - jako by věděl, že má vyměřeno příliš málo času - pouhých 37 let.

video: Trailer k filmu Fanfán Tulipán