Na nervy si lezeme, ale umíme tomu předejít, říká Igor Timko

Kapela No Name se zúčastnila oslav 20. narozenin Rádia Impuls a v provizorním studiu odehrála koncert. Kapela oslavila už více než dvacet let a zpěvák Igor Timko prozradil, že jsou momenty, kdy se členové kapely už mají vzájemně plné zuby. Naštěstí na to ale mají recept, který ale neprozradí.

video: deni, iDNES.cz