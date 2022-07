VIDEO: Jsem na sebe hodně tvrdá, přiznává Blanka Matragi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co říká Blanka Matragi o své retrospektivní výstavě v obecním domě? Co je hned po šatech její druhou vášní? Jakou oporou jí byl vždy manžel Makram? Co dělá pro to, aby na ní nadcházející jubileum nebylo znát?

video: rena, iDNES.tv