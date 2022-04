VIDEO: K těhotenství jsem se nechala ovlivnit Instagramem, říká Pavlína Jágrová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

K těhotenství jsem se nechala ovlivnit Instagramem, říká Pavlína Jágrová

Influencerka Pavlína Jágrová má jako koníček astrologii. Naplánovala si data početí i porodu dopředu? Přemýšlela dlouho, jak se bude potomek jmenovat? Bojovala někdy Pavlína se sebedůvěrou ovlivněnou Instagramem? Říká se, že těhotenství je „nakažlivé“, co by tomu řekla Pavlína, kdyby byla v jiném stavu Dominika Jardy Jágra? Co těhotenské chutě a váha influencerky?

video: rena, iDNES.tv