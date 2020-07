VIDEO: Kateřina Kornová: Jsou ženy, které muže neuchvátí třeba nikdy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kateřina Kornová: Jsou ženy, které muže neuchvátí třeba nikdy

Modelka, herečka a podnikatelka Kateřina Kornová se zúčastnila soustředení finalistů soutěže Muž roku 2020. Katka se svěřila, co ji nejvíce uchvátí z mužského fyzična, nebo také zavzpomínala na své modelingové období z dob ČSSR. A co říká na to, že v 90. letech uchvátila oči spousty mužů?

video: rena, iDNES.tv