Oslnivá kráska Salma Hayeková slaví pětapadesát

Hollywoodská herečka Salma Hayeková se pomalu, ale jistě blíží k šedesátce. Zatím ale slaví pětapadesát a málokdo by to do ní řekl. Stále oplývá krásou a její poprsí nedá mnohým mužům spát.

video: Instagram/@salmahayek