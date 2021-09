VIDEO: Lady Gaga živě na Chodově? Love for sale pro fanoušky po celém světě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co znamená pro české fanoušky Lady Gaga? Její koncert Love for sale mělo možnost sledovat i několik stovek diváků, kteří zavítali do pražského obchodního centra Westfield Chodov. Co o Lady Gaga řekne zpěvačka Monika Bagárová? Je Gaga módní inspirací pro rapperku Sharlotu?

video: rena, iDNES.tv