Manželovo postižení nám v lásce nebrání, říká žena

Shane a Hannah Burcawovi jsou už tři roky manželé. Potkali se před necelými deseti lety a zamilovali se do sebe. Pro okolí je jejich vztah nepochopitelný a často musí lidem vysvětlovat, jestli jim to klape, když je Shane postižený. „Máme stejné manželství jako každý jiný, a to včetně sexu,“ říkají.

video: instagram/@shaneburcaw