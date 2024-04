VIDEO: Modelingem jsem byla vyhořelá, chtěla jsem rodinu, přiznává Kristýna Schicková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak používá vesmír modelka Kristýna Schicková? Co považuje za své největší úspěchy ze světa módy? Jak hodnotí český modeling? Proč tolik toužila po rodině, co po mateřství nečekala a co ji momentálně žene kupředu?

video: rena, iDNES.tv