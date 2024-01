VIDEO: My ženy se jen neplácáme po ramenou, že to máme těžké, říká Hřebíčková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

My ženy se jen neplácáme po ramenou, že to máme těžké, říká Hřebíčková

Herečka Petra Hřebíčková (44) je trojnásobnou matkou a v nejnovější komedii hraje matku, která má všeho dost a prostě jednou nepřijde domů. Ač by to sama nikdy neudělala, v Show Jana Krause popsala, že má pro to pochopení.

video: FTV Prima