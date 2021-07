VIDEO: Nemám rád Csákovou a tyhle, co dělají z covidu kovbojku, míní Dalibor Janda Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nemám rád Csákovou a tyhle, co dělají z covidu kovbojku, míní Dalibor Janda

Hurikán Dalibor Janda se poprvé po infarktu vypravil do společnosti. Na akci věstkyně Helen Silvan vzal rovnou mikrofon do ruky a s dcerou Jiřinou zapěl. Věří Dalibor na osud? Řekl mu někdo, že utekl hrobníkovi z lopaty? Jaké má léto? A co říká na adresu Csákové a pochybovačů?

video: rena, iDNES.tv