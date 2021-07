VIDEO: Filmová série Oddělení Q pokračuje thrillerem Marco Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Filmová série Oddělení Q pokračuje thrillerem Marco

Do českých kin se 5. srpna vrátí populární filmová série Oddělení Q, která vzniká podle knižních bestsellerů dánského autora Jussiho Adler-Olsena. Stejně jako v sérii knižní i v kinech bude pátým dílem film s názvem Marco. Tým detektivů v čele s Carlem Mørckem a jeho asistentem Asadem se tentokrát pustí do rozplétání případu utajené dávné vraždy, napojené na ty nejvyšší kruhy dánské společnosti. K radosti českých diváků vedou stopy zločinu až do České republiky a výraznou roli ve filmu ztvárňuje český herec Zdeněk Godla, titulní role čtrnáctiletého chlapce Marca je filmovým debutem pro herce Luboše Oláha.

video: Aerofilms